Папа Франциск: ЕС не впускает мигрантов, но помогает перевозить оружие

Ватикан, , 15:41 — REGNUM Страны Евросоюза не впускают в свои порты корабли с мигрантами, однако в те же порты спокойно заходят корабли, везущие оружие на войну, заявил в понедельник, 10 июня, папа римский Франциск, передает Mediaset.

«Гнев Божий» обрушится на тех, кто говорит слова о мире и одновременно с этим продает оружие, из которого убивают людей, сказал глава католической Церкви.

Франциск не произнес названий стран, однако речь шла, по-видимому, в том числе и об Италии, правительство которой с 2018 года ограничивает приток нелегальных мигрантов.

В конце мая 2019 года профсоюз работников итальянского транспорта провел акцию протеста против использования портов страны для поставок оружия в Йемен, для этих целей, по данным профсоюзов, использовались сразу несколько портов, включая Кальяри и Геную.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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