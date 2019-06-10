ФСБ не комментирует слухи об обысках в Волгограде у экс-главы СКР Музраева

Волгоград, , 15:40 — REGNUM Информацию анонимных телеграм-каналов о том, что в квартире в Волгограде у бывшего главы регионального СУ СКР Михаила Музраева якобы прошли обыски, не подтвердили и не опровергли в региональном управлении ФСБ. Об этом, как передает V1.RU, сообщила глава пресс-службы Управления ФСБ по Волгоградской области Наталья Грязнова.

«Мы это (информацию) не комментируем», — сообщила Грязнова, добавив, что направит журналистам в случае необходимости всю нужную информацию на почту.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили журналистам, что также не владеют информацией о якобы возможных обысках в квартире у экс-руководителя ведомства.

«У нас никакой информации … нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 10 июня в Волгограде возле дома, в котором проживают крупные чиновники города, были замечены сотрудники ФСБ. Представителям СМИ пока не удалось связаться с Михаилом Музраевым.