Африканским слонам меньше угрожают браконьеры – исследование

Габороне, , 15:38 — REGNUM Количество слонов, погибших от рук браконьеров, снижается. В 2011 году коэффициент смертности составлял 10%, к 2017 году он снизился до 4%, передает CNN Africa со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications в мае 2019 года.

Основной причиной снижения угрозы со стороны браконьеров стало уменьшение спроса на слоновую кость на китайских рынках, который традиционно являлся основной движущей силой браконьерства в Африке, сообщают исследователи.

В 2017 году в Китае запретили торговлю слоновой костью. Однако этот же фактор мог повлиять на увеличение стоимости слоновой кости. Несмотря на улучшение положения, слоны все еще находятся в опасности, считают исследователи. Они отметили, что в сохранении нелегальной торговли основную роль играет бедность. В наиболее бедных районах наблюдается тенденция к увеличению масштабов браконьерства.

По данным Международного союза охраны природы, в период с 2005 по 2015 год Африка потеряла более 100 000 слонов.