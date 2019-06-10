«Храмовую группу» в Екатеринбурге усилили протестующими

Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM Движение «Парки и скверы Екатеринбурга» усилило своё представительство в рабочей группе по судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Решение приняли на заседании группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большинство участников не были против расширения объединения — ведь в прошлый раз группа усилилась людьми не из протестных групп.

Группа пополнилась пятью участниками с правом голоса. Теперь 10 из 28 членов рабочей группы выражают протестную позицию и могут голосовать.

Новые участники группы: радиоведущий Александр Цариков, представитель «Парков и скверов Екатеринбурга» Ксения Бакланова, экс-депутат гордумы и соратник депутата Константина Киселёва Дмитрий Головин, Валерий Андреев и ещё один участник.

Напомним, первая встреча рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины прошла 3 июня. Тогда рабочую группу расширили на трёх человек — двое вошли со стороны мэрии Екатеринбурга, один — со стороны епархии.

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