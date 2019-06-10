В Москве представят последние открытия в археологии Центральной России

Москва, , 15:29 — REGNUM Археолог Олег Радюша в Москве представит данные современных исследований археологических памятников II—VI веков на территории Центральной России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили организаторы фестиваля «Времена и Эпохи».

Радюша прочитает бесплатную лекцию «Переселение народов и современная археология Центральной России» для посетителей фестиваля 14 июня в 19:45 в лектории у станции метро «Площадь Революции».

«Открытия последних лет позволяют по-новому рассматривать славянскую и неславянскую историю в регионе. Пути сообщений, «клады», оружие, мастерские эпохи, этнокультурные вопросы истории», — говорится в анонсе события.

Археологические памятники, о которых будет рассказывать археолог, расположены на территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей России.