Женщина осквернила мемориал Великой Отечественной войны в Волгограде

Волгоград, , 15:18 — REGNUM Жительница Волгограда осквернила мемориальный комплекс в Волгограде — на месте нахождения в 1942—1943 годах штаба 13-й Гвардейской дивизии. Женщина нанесла на стену мемориала надпись «Пусть всегда будет Солнце».

О том, что некая девушка разрисовывает мемориал, в полицию сообщили очевидцы. Когда ее задержали, пишет ИА «Высота 102», 29-летняя нарушительница объяснила свой поступок тем, что памятник сделан некачественно, а надписью она пыталась скрыть огрехи. Сама же надпись, утверждает женщина, не портит эстетическое восприятие памятника.

Однако в отношении нарушительницы возбудили дело о мелком хулиганстве, его уже передали в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области после демонтажа памятника воином Великой Отечественной войны плитами с именами героев выложили дорогу.