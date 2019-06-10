Всего 170 вакансий нашли в РСО-Алании для бывших работников «Электроцинка»

Владикавказ, , 15:12 — REGNUM Власти Северной Осетии пытаются помочь попавшим под сокращение сотрудникам завода «Электроцинк». Варианты трудоустройства рассмотрели члены специально созданной для решения этого вопроса рабочей группы на своем первом заседании под руководством заместителя председателя правительства РСО-Алания Русланбека Икаева, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главы республики.

Было сказано, что в момент закрытия завода численность работников составляла 1482 человека. Из них 1454 подлежат высвобождению. Предприятию пришлось сократить 1128 человек, 798 из которых уже были проконсультированы в службе занятости о возможностях трудоустройства.

Так, для них предоставили вакансии около 30 предприятий республики, в том числе такие крупные промышленные предприятия, как вагоноремонтный завод, заводы «Радуга», «Разряд», «Владтрамвай», «Севкавказэнерго», «Электроконтактор». Всего у них имеется для бывших сотрудников «Электроцинка» 170 вакансий.

Кроме того, готовы принять на работу и в соседней Кабардино-Балкарии. Там в сферу строительства приглашают 170 человек. Эта сфера рассматривается как перспективный вариант и в самой республике. Имеется возможность трудоустройства для людей, оставшихся без работы вследствие закрытия завода «Электроцинк» и соглашающихся на переезд и на промышленных предприятиях разных субъектов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2018 года на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел пожар. Полностью выгорел один из главных цехов производства — электролитный. Работу завода сначала приостановили, а 31 мая завод остановился полностью, и более тысячи сотрудников стали безработными.

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