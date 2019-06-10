Понедельник, 10 Июня 2019 года
15:11:30 МСК

В Ярославле выростет плата для учеников школ искусств

Общество

Она растет в два раза быстрее инфляции

В Ярославле выростет плата для учеников школ искусств
Деньги

Ярославль, 10 июня 2019, 15:11 — REGNUM  Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец подписала постановление, утверждающее рост платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плата за обучение вырастет с 1 сентября. Рост платы составит около 10%. Например, стоимость обучения игры на народных инструментах вырастет с 470 рублей до 520 рублей в месяц. Сольное пение подорожает с 620 до 680, художественное образование с 500 до 550.

Последнее подорожание услуг муниципальных учреждений дополнительного образования было год назад. Тогда также плата выросла на 10%.

Официальная инфляция в Ярославской области за 2018 год составила 5,1%. Очевидно, что рост платы за школы искусств вызван стремлением власти уменьшить платежи из бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле выросла плата за обучение в детских школах искусств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инфляция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить