В Москве пройдёт лекция о роли варягов в зарождении Руси

Москва, , 15:04 — REGNUM На фестивале реконструкции «Времена и Эпохи» историк Евгений Пчёлов прочитает бесплатную лекцию о зарождении Руси, сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Лекция «Варяги и образование древнерусского государства» продлится полтора часа. Историк расскажет о времени зарождения Руси.

«Кем были варяги и откуда произошло слово Русь — вопросы, давно решённые в науке. А вот вопрос о роли варягов в раннюю эпоху древнерусской государственности активно обсуждается учёными и сегодня», — говорится в анонсе события.

Темой станут исторические источники, от археологических памятников до лингвистических явлений, рассказывающие о Руси IX века.

Лекция Пчёлова состоится 11 июня в 18:10 в лектории у станции метро «Площадь Революции» в Москве.