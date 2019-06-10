Понедельник, 10 Июня 2019 года
15:06:46 МСК

В Москве пройдёт лекция о роли варягов в зарождении Руси

Общество

Лекция будет бесплатной

Москва, 10 июня 2019, 15:04 — REGNUM  На фестивале реконструкции «Времена и Эпохи» историк Евгений Пчёлов прочитает бесплатную лекцию о зарождении Руси, сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Лекция «Варяги и образование древнерусского государства» продлится полтора часа. Историк расскажет о времени зарождения Руси.

«Кем были варяги и откуда произошло слово Русь — вопросы, давно решённые в науке. А вот вопрос о роли варягов в раннюю эпоху древнерусской государственности активно обсуждается учёными и сегодня», — говорится в анонсе события.

Темой станут исторические источники, от археологических памятников до лингвистических явлений, рассказывающие о Руси IX века.

Лекция Пчёлова состоится 11 июня в 18:10 в лектории у станции метро «Площадь Революции» в Москве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Историческая реконструкция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить