В Башкирии за парковку на газонах оштрафовали более 10 тыcяч водителей

Уфа, , 14:57 — REGNUM В Башкирии за два месяца действия новой нормы закона о запрете парковки автомобилей на газонах были оштрафованы 10,66 тыс. автовладельцев. Об этом заявил председатель Госкомитета республики по делам юстиции Владимир Спеле, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Совокупный объем штрафов составил около 14 млн рублей.

Причем всего таких нарушений было выявлено около 20 тыс., основная часть нарушений зафиксирована в Уфе. Сейчас число автолюбителей, позволяющих себе парковаться на газонах, постепенно снижается.

Так, в первые три дня действия поправок в КоАП выявлялось по 849 аналогичных нарушений в сутки. В последующем их количество постепенно снизилось до 304 случаев в день.

«С одной стороны, мы будем наводить порядок с парковками, а с другой — в рамках наших возможностей увеличивать количество парковочных мест», — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По словам и.о. вице-премьера региона — министра жилищно-коммунального хозяйства Бориса Беляева, в целом по республике потребность в парковочных местах составляет 310 тыс. машино-мест. На территории Башкирии имеется 140 тыс. парковочных мест, потребность составляет 170 тыс. машино-мест.

Дополнительные меры, в частности, проведение ревизии знаков, запрещающих стоянку автотранспорта, освобождение дворов от брошенных и разукомплектованных машин, демонтаж самовольно установленных запорных механизмов, препятствующих парковке, и незаконно установленных гаражей и иных построек, нанесение разметки во дворах, позволят дополнительно создать 9 тыс. машино-мест. Также до конца года в рамках программы «Башкирские дворики» будет обустроено около 12 тыс. машино-мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля 2019 года депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии приняли поправки в Кодекс республики об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Проект был внесён комитетом по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

После вступления нормы в силу размещение, например, оставление разукомплектованных автомобилей, и проезд транспорта по озеленённым и иным территориям в границах населённых пунктов будет наказываться штрафом: для граждан — от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. За рецидив сумма вырастет до 3−4 тыс. рублей для граждан, до 15−20 тыс. рублей для должностных лиц и до 35−50 тыс. рублей для юрлиц.

Для разрешения ситуации с несанкционированной парковкой планируется установить 74,3 тыс. столбиков, ограждающих конструкций протяженностью 130 тыс. погонных метров и обустроить парковочные карманы на 23 398 машино-мест.

С 9 по 12 апреля в Башкирии было выявлено 3295 нарушений вновь принятого закона, который устанавливает административную ответственность за парковку на газонах.

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