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Портосу — 75! Актёр Валентин Смирнитский отмечает юбилей

Общество

Фильм Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетёра» вышел на экраны в 1978 году

Портосу — 75! Актёр Валентин Смирнитский отмечает юбилей
Цитата из к/ф «Д`Артаньян и три мушкетёра» реж «Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 1978. СССР
Валентин Смирнитский в роли Портоса

Москва, 10 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Народному артисту России, актеру театра и кино Валентину Смирнитскому исполнилось 75 лет. Юбилей исполнитель роли Портоса в советском фильме «Д`Артаньян и три мушкетёра» отмечает 10 июня.

Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. В 1965 году окончил Щукинское театральное училище. Служил в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»), Театре на Малой Бронной, Театре Луны. С 2004 года играет только в антрепризах.

Сниматься в кино Смирнитский начал в 1963 году. Известность ему принесли фильмы «Королевская регата», «Семь стариков и одна девушка», «Щит и меч» и «Адъютант его превосходительства». Самым популярным образом для актера стал Портос из «Трёх мушкетеров» Георгия Юнгвальда-Хилькевича.

Позднее Смирнитский вернулся к роли мушкетера в картинах «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини». В 1990-х годах актер в основном работал в дубляже, а в 2000-х — снимался в сериалах.

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