Снова Fallout и TES? Все трейлеры с конференции Bethesda на E3 2019

Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM В рамках ежегодной игровой выставки E3 2019 компания Bethesda Softworks 10 июня провела конференцию, на которой анонсировала новые игровые проекты. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных игровых трейлеров, релиз которых ожидается в 2019 и 2020 годах.

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch уже осенью 2019 года. Управлять персонажем геймеры будут при помощи движений Joy-Con (специальные парные контроллеры на Nintendo Switch) вместо тачскрина, как это было в версии для смартфонов.

Отдельно разработчики анонсировали одиночную арену, новую экипировку и уникальное задание для мобильной версии Blades. Все эти нововведения уже доступны.

Многопользовательская ролевая игра Fallout 76 получит сразу два дополнения. Первое из них называется Wastelanders. Оно добавляет в игру новую сюжетную линию и полноценных NPC (неигровые персонажи) с уникальными диалогами, которых не было на старте проекта.

Второе дополнение введёт в игру режим Battle Royale («Королевская Битва») под названием Nuclear Winter («Ядерная Зима»). В нём 52 игрока (по 4 человека в отряде) будут сражаться за место смотрителя убежища. В новом режиме появятся дополнительное вооружение, новые варианты прокачки персонажа и возможность строить лагеря, чтобы обороняться от других игроков.

Разработчики из Tango Gameworks (создатели The Evil Within) представили свой новый приключенческий экшен GhostWire: Tokyo. Он расскажет об охотнике на демонов и призраков, который расследует таинственные исчезновения людей в Токио.

Создатели многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls: Online показали новый сюжетный трейлер дополнения Elsweyr. В нём различные герои объединяются, чтобы дать отпор огромному дракону, атакующему город. Дополнение уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

На мобильных устройствах выйдет платформер о приключениях двух детей, путешествующих по космосу, под названием Commander Keen. Сообщается, что в игре будет сюжетная кампания и соревновательный режим. Точная дата релиза пока не сообщается.

Карточная игра The Elder Scrolls Legends получит дополнение под названием Moons of Elsweyr. Оно расскажет о родине каджитов (одна из игровых рас в The Elder Scrolls), ставшей центром серьёзного конфликта. Дополнение выйдет 27 июня 2019 года.

Отдельно разработчики представили новый трейлер The Elder Scrolls Legends с живыми актёрами.

Шутер Rage 2 получит сразу несколько дополнений, которые разработчики объединили в общем видеоролике. В игре появятся новое вооружение, фракция, сюжетная кампания, средства передвижения и огромный пилотируемый робот.

В новом трейлере Wolfenstein: Youngblood сёстры Джесс и Софи Бласковиц отправляются в захваченный нацистами Париж, чтобы спасти своего отца. Пройти игру можно будет как в кооперативе вместе с другом, так и при помощи напарника, управляемого искусственным интеллектом.

Игра выйдет 26 июля 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Разработчики из Arkane Studios представили свой новый проект под названием Deathloop. Это экшен-игра, которая рассказывает о двух снайперах, попавших в ловушку «вечного цикла» на острове Black Greef. Для достижения своих целей одному из них придётся убить другого.

На конференции также показали трейлер DOOM Eternal — сюжетного продолжения игры DOOM 2016 года. Игрокам предстоит вновь взять на себя управление Палачом Рока и отправиться в путешествие по новым локациям, сражаясь со множеством уникальных врагов. Релиз игры состоится 22 ноября 2019 года.

В игре также появится соревновательный онлайн-режим под названием Battle Mode. В нём один игрок возьмёт на себя управление Палачом, а двое других — могущественными демонами. У каждого из персонажей будут свои уникальные способности для победы над врагами. Разработчики обещают сообщить первые подробности нового режима на фестивале Quakecon.

Читайте ранее в этом сюжете: Project Scralett: Microsoft рассказала о первой консоли нового поколения