Социологи: католиками считают себя две трети граждан Италии

Рим, , 14:43 — REGNUM Католиками считают себя 66,7% граждан Италии, передает Il Giornale в понедельник, 10 июня, со ссылкой на социологическое исследование Doxa.

В сравнении с аналогичным опросом 2014 года показатель снизился на 7,4%.

Доля граждан, полагающих, что в школах должны сохраниться уроки религии, практически совпадает с долей католиков (66,6%).

Еще 15,3% граждан также назвали себя верующими, но относящимися к другой религии либо конфессии.

Ровно столько же, 15,3%, и тех, кто называет себе неверующими, в их числе 9% атеистов и 6,3% агностиков. Число атеистов за последние 5 лет выросло на 3,8%.

Для подготовки исследования были опрошены 2142 человека в возрасте старше 15 лет, среднее время одного интервью составило 6−7 минут.