Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Москва, , 14:36 — REGNUM Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, Алибасов не вышел из медикаментозного сна в обозначенный врачами срок, однако специалисты не говорят, с чем связана такая задержка.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — заявил ТАСС Горжанкин.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер был в срочном порядке доставлен в институт имени Склифосовского 4 июня. В этот день Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, в результате щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта. Врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна.

Читайте также: Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для очистки труб