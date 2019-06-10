Понедельник, 10 Июня 2019 года
14:43:46 МСК

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Общество

Алибасов не вышел из медикаментозного сна в обозначенный врачами срок

Москва, 10 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, Алибасов не вышел из медикаментозного сна в обозначенный врачами срок, однако специалисты не говорят, с чем связана такая задержка.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — заявил ТАСС Горжанкин.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер был в срочном порядке доставлен в институт имени Склифосовского 4 июня. В этот день Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, в результате щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта. Врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна.

Читайте также: Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для очистки труб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить