Жительницу Кабардино-Балкарии пытались отравить мышьяком

Нальчик, , 14:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт отравления местной жительницы. Отравление было совершено с целью убийства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СКР по региону.

Как установили следователи, жительница Баксанского района попала 31 марта 2019 года в тяжелом состоянии в одно из медицинских учреждений республики. Ей поставили диагноз «острый токсический лекарственный гепатит тяжелой степени». Однако состояние было крайне тяжелым, потребовалась помощь специалистов из Москвы.

Женщину незамедлительно переправили в столицу для трансплантации печени. Тут выяснилось, что у потерпевшей в организме высокое содержание мышьяка. Женщина утверждает, что ее пытались отравить, подмешав ей в пищу яд.

В настоящее время устанавливается лицо, которое совершило данное преступление.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в поселке Тихий Буденновского района Ставропольского края отравились крысиным ядом пятеро детей и двое взрослых. Двухлетнюю девочку спасти не удалось. Виновной в происшествии заподозрили бабушку, которая разложила в жилом помещении средство от грызунов. Дети и взрослые отравились, надышавшись образовавшимися парами.