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Сергей Миронов: Дело Голунова – вызов общественному спокойствию

Общество

Контроль генпрокуратуры и МВД

Москва, 10 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов расценивает дело журналиста Ивана Голунова как провокацию и вызов общественному спокойствию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Если внимательно проанализировать все общественные последствия, то совершенно очевидно, что дело Голунова — это «грубейшая провокация», отметил Миронов.

Дело наносит ущерб репутации России, уверен депутат Госдумы.

«Это провокация, которая бросает вызов общественному спокойствию, рикошетит в сторону конкретных представителей власти и наносит ущерб репутации России, как правового государства», — указал парламентарий.

Миронов просит контроля за расследованием дела журналиста.

«Я обращаюсь к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, а также к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело Ивана Голунова под личный контроль. Поручить подробно изучить все факты, выявить и привлечь к ответственности всех организаторов этой провокации, гарантировать соблюдение процессуальных норм и прозрачность расследования», — заявил Миронов.

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Дело журналиста Голунова
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