Львовские шахтёры перекрыли дорогу и требуют выплатить зарплату

Львов, Украина, , 14:18 — REGNUM Львовские шахтёры перекрыли трассу на Польшу с требованием погасить задолженность по зарплате за три месяца, сообщило 10 июня издание Strana.ua.

Всего в акции протеста принимают участие около 200 человек, они заблокировали дорогу, ведущую к пункту пропуска «Рава-Русская». Шахтёры ходят с флагами по пешеходному переходу, пропуская только общественный транспорт и машины, перевозящие детей.

«Все шахты ГП «Львовуголь» остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтёрам и развитие шахт», — заявляют протестующие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года на шахте «Лесная» во Львовской области погибли два горняка. С шахтёрами встретился президент Украины Владимир Зеленский, но с тех пор для них, а также для отрасли в целом ничего не изменилось.

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