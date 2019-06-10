В Нигерии освободили «старейшего заключенного»

Энугу, Нигерия, , 13:56 — REGNUM В Нигерии помиловали 100-летнего заключенного, приговоренного к смертной казни. Селестину Эгбунуч называют «старейшим заключенным Нигерии», передает ВВС Africa.

По информации издания, он провел в тюрьме более 18 лет. Эгбунуч был признан виновным в организации заговора с целью убийства. За стенами тюрьмы строгого режима штата Энугу его встретили дочь и представители Глобального общества по борьбе с коррупцией, неправительственной организации, которая проводила кампанию по освобождению «старейшего заключенного».

«Я самый счастливый человек на Земле», — сказал Селестина Эгбунуч после освобождения.

В настоящее время освобожденный находится в больнице. Он страдает от диабета и проблем со зрением.