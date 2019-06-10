Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Нигерии освободили «старейшего заключенного»

Общество

Заключенный, освобожденный после того, как он был приговорен к смертной казни, прокомментировал свое освобождение словами: «Я самый счастливый человек на Земле»

Энугу, Нигерия, 10 июня 2019, 13:56 — REGNUM  В Нигерии помиловали 100-летнего заключенного, приговоренного к смертной казни. Селестину Эгбунуч называют «старейшим заключенным Нигерии», передает ВВС Africa.

По информации издания, он провел в тюрьме более 18 лет. Эгбунуч был признан виновным в организации заговора с целью убийства. За стенами тюрьмы строгого режима штата Энугу его встретили дочь и представители Глобального общества по борьбе с коррупцией, неправительственной организации, которая проводила кампанию по освобождению «старейшего заключенного».

«Я самый счастливый человек на Земле», — сказал Селестина Эгбунуч после освобождения.

В настоящее время освобожденный находится в больнице. Он страдает от диабета и проблем со зрением.

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Амнистии и помилования
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