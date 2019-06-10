В Южной Корее задержали подозреваемых, инсценирующих ДТП ради выплат

Сеул, , 14:02 — REGNUM В Южной Корее задержали 77 человек по подозрению в инсценировании ДТП при использовании арендованного транспортного средства для получения страховых выплат. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

По их словам, большая часть задержанных состояла из лиц старше 20 лет.

Известно, что задержанные использовали автомобили друг друга или арендованные транспортные средства, чтобы попасть в ДТП и получить страховку.

Как сообщили представители Службы финансового надзора, около десяти сотрудников службы доставки попали в общей сложности в 90 дорожно-транспортных происшествий и получили 500 млн вон (~$422 тыс.) страховых выплат.

Кроме того, количество мошенников, притворяющихся больными ради получения страховых выплат также увеличилось.

Известно, что в 2018 году общая сумма страховых выплат, полученная мошенниками, составила 798,2 млрд вон (~$673,6 млн), что на 9,3% больше, чем годом ранее. Однако число задержанных мошенников, напротив, сократилось с 83 535 человек до 79 179 человек к 2018 году.