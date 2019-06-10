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Экс-директор воронежского музея «Костёнки» хочет восстановиться через суд

Общество

Виктор Ковалевский подал иск о признании его увольнения незаконным

Воронеж, 10 июня 2019, 13:37 — REGNUM  Бывший директор воронежского музея-заповедника «Костёнки» Виктор Ковалевский, уволенный в мае после возбуждения в отношения него уголовного дела, направил в суд иск о признании решения о его увольнения незаконным. Предварительное заседание по делу состоится в Центральном районном суде Воронежа 1 июля.

Ответчиком по делу выступает департамент культуры региона. Как сообщили «Вести-Воронеж», в иске Ковалевский требует признать увольнение незаконным и восстановить в должности.

Об этом: Директор воронежского музея-заповедника «Костёнки» попал под уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ковалевский был уволен в начале мая. А незадолго до этого стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о растрате — по версии следствия, в музее на проведение археологических раскопок, которые уже были оплачены, были направлены грантов из федерального и регионального бюджетов. Ущерб оценивается в 700 тыс. рублей. Сам Ковалевский заявлял, что возбуждение дела — недоразумение, а все средства тратились исключительно целевым образом. Также в прокуратуре сообщили о нарушениях, допущенных при декларативной кампании, и законодательства о конфликте интересов.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктор Ковалевский уволен с поста директора воронежского музея «Костёнки»

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