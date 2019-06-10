Участники ПМЭФ выпили более 60 литров псковского сбитня

Псков, , 13:37 — REGNUM На стенде Псковской области участники Петербургского международного экономического форума выпили более 60 литров сбитня из трав и мёда, а также съели около 20 кг сыров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июня, в пресс-службе администрации региона, подводя итоги участия Псковской области в форуме.

Стенд региона был развёрнут впервые, его гостей угощали продукцией псковских товаропроизводителей, среди которой было около 20 кг сыров, более 20 кг различной мясной продукции, около 10 кг пастилы и мармелада, по 5 кг печенья и клюквы в сахаре.

Сбитень из трав и мёда Пушкиногорья был визитной карточкой псковского стенда, отметили в региональной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе ПМЭФ-2019 Псковская область подписала ряд инвестиционных соглашений, в том числе соглашение с компанией «Елме Мессер Рус» о строительстве на территории ОЭЗ «Моглино» крупнейшего на Северо-Западе завода по производству сжиженных газов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также договорился о взаимовыгодном сотрудничестве с ПАО «Транснефть», Пивоваренной компанией «Балтика» и компанией Philips. Также подписано соглашение о создании в регионе детского инжинирингового центра и соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью.

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