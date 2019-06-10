Продажа билетов на поезда в Крым стартует осенью — КЖД

Симферополь, , 13:35 — REGNUM Продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые будут следовать через Крымский мост, начнутся в октябре текущего года. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанность гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9−10 декабря», — сказал Назарян.

По его словам, продажа билетов на поезда в Крым, маршрут которых будет пролегать через Крымский мост, запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 км, состоялось 15 мая 2018 года. За первые 12 месяцев работы моста через Керченский пролив проследовали 5 млн машин, среди которых 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов.

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