В Кремле объявили лауреатов Государственной премии РФ

Москва, , 13:29 — REGNUM Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Государственной премии удостоены 11 человек, в том числе композитор Родион Щедрин, писатель Павел Басинский, директор парка «Кенозерский» Елена Шатковская и др.

Государственные премии Российской Федерации лауреатам 12 июня в Кремле вручит президент России Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, традиционно вручает Государственные премии выдающимся гражданам страны.

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