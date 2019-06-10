В Петербург с Урала доставили жителя Дагестана по делу об убийстве

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции задержали в Екатеринбурге и доставили в Санкт-Петербург 24-летнего уроженца Дагестана, который подозревается в убийстве и расчленении тела своего земляка, пропавшего в мае в городе на Неве. После задержания подозреваемого, с его участием были обнаружены части тела потерпевшего.

По факту пропажи без вести 42-летнего мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали 10 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что подозреваемый скрывается в Екатеринбурге. Петербургские оперативники отправились на Урал, где установили место нахождения подозреваемого, 8 июня задержали его, не дав оказать сопротивления, и этапировали в Петербург для проведения следственных действий.

По версии следствия, молодой человек 17 мая 2019 года приехал на своем автомобиле в Санкт-Петербург, где поселился в квартире у своего земляка на улице Дыбенко в Невском районе. В ночь с 19 на 20 мая подозреваемый на автомобиле приютившего его мужчины совершил ДТП, в результате чего между ними произошел конфликт.

Как считает следствие, подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из пистолета ПМ, а оптом расчленил тело, части которого, упакованные в полиэтиленовые пакеты, на автомобиле убитого вывез в лесные массивы Всеволожского района Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга. Затем продал автомобиль жертвы, разобрал пистолет, части которого выкинул в Неву, и скрылся.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.