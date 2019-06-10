Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM Российская власть ведёт себя крайне непоследовательно в демографической сфере. Об этом заявил врио главы Института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Мартьянов на X Уральском демографическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, в «официальном дискурсе» можно увидеть «капитальные противоречия»:

«С одной стороны, чиновники разных уровней нам говорят: нужно повышать рождаемость, нужно больше людей. Хорошо, мы повысим рождаемость — но куда их девать с такой структурой экономики? Куда эти «лишние люди» пойдут?» — удивился учёный.

Увеличить численность населения будет невозможно по простой причине, продолжил Мартьянов.

«Власти всё время пытаются сократить модель социального государства и прекратить выплаты тем социальным группам, которые они считают пассивными рентополучателями. Через повышение пенсионного возраста, например», — сказал докладчик.

Напомним, ранее член Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский заявил, что падение рождаемости в России хотя и может быть связано со снижением уровня жизни, но скорее всего причина — в так называемом «тайминговом провале». После резкого роста рождаемости в 2015—2016 годах можно было предположить дальнейшее снижение, считает эксперт.

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