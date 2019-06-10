В Союзе потребителей РФ прокомментировали итоги проверки кваса

Москва, , 13:20 — REGNUM В отношении продуктов питания изготовитель обязан довести потребителю полные сведения о составе, заявил 10 июня председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, комментируя результаты проверки кваса экспертами «Росконтроля».

Ранее специалисты «Росконтроля» исследовали семь образцов пастеризованного кваса и выяснили, что все производители не указали информацию о содержании консерванта диоксида серы (Е220) в продукте. Вместе с тем данная добавка представляет опасность для людей с непереносимостью.

«Если он (производитель) не довел (информацию до потребителей), то продавец не должен продавать такой продукт», — сказал Шелищ.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам диетологов, в жаркую погоду рекомендуется утолять жажду квасом или минеральной водой вместо пива. Употребление пива ведет к обезвоживанию и несет серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в то время как квас содержит гораздо меньше алкоголя и не несет за собой столь такого эффекта.

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