Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Москва, , 13:20 — REGNUM Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял 10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также бывшему главе республики назначен штраф в размере 160 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, а также почти два десятка его подельников были задержаны 20 сентября 2015 года. Каждого из них обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия и государственного обвинения, преступное сообщество во главе с Гайзером незаконно завладело тремя предприятиями — Сыктывкарский хлебокомбинат, Сыктывкарский молочный завод, а также ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая».

Во время прений сторон государственный обвинитель потребовал приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

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