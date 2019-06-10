Суд не разрешил Мамаеву увидеться с детьми — адвокат

Москва, , 13:09 — REGNUM Суд отказался допустить на свидание к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, отбывающему наказание за участие в двух драках в центре Москвы, детей спортсмена. Об этом заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

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«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — приводит RT слова адвоката.

Юрист добавил, что последний раз он виделся со своим подзащитным 4 июня и намерен его посетить накануне суда, который состоится 13 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве и приговорил их к одному году шести месяцам и одному году пяти месяцам лишения свободы соответственно.

Позднее сторона защиты спортсменов подала апелляции на вынесенный приговор, посчитав его «формальным».