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В Сирии 11 раз за сутки нарушен режим прекращения огня — Минобороны РФ

Общество

Турецкие военные зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Хама

Дамаск, 10 июня 2019, 13:07 — REGNUM  Российские и турецкие военные за минувшие сутки зафиксировали несколько случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается в понедельник, 10 июня, в информационном бюллетене Минобороны России.

«В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР… группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия, два — в Алеппо. Итого — 11 случаев, зафиксированных российскими военными.

В свою очередь, турецкие военные зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Хама.

Как передавало ИА REGNUM, зоны деэскалации в Сирии созданы в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года Российской Федерацией, Турцией и Ираном.

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Война в Сирии
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