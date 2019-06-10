В Новосибирске отметили рост количества сообщений о хищениях электроэнергии

Новосибирск, , 13:06 — REGNUM Количество обращений в «Региональные электрические сети» (Новосибирск), связанных с нарушениями и фактами незаконного потребления электроэнергии в январе-мае 2019 года увеличилось на 33% по отношению к показателю в аналогичном периоде прошлого года и достигло 56. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба компании.

«Всего же за время работы сервисов обратной связи зафиксировано 267 обращений, и с каждым годом их число растет», — говорится в сообщении.

По результатам проверки энергетики составили пять актов о бездоговорном потреблении.

Отмечается, что помощь граждан в этом вопросе позволяет не только избежать ущерба от действий нарушителей, но и обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

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