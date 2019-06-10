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Рождаемость в России упала из-за «таймингового провала» — мнение

Общество

Это даже важнее, чем ухудшение уровня жизни

Екатеринбург, 10 июня 2019, 13:06 — REGNUM  Падение рождаемости в России связано с так называемым «тайминговым провалом». Об этом заявил член Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский на X Уральском демографическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Архангельского, в последнее время власти акцентируют внимание на снижении уровня жизни, выводя от этого все дальнейшие «беды», в том числе и падение рождаемости. Однако демограф не готов с этим согласиться.

Причина, которую видит учёный, — «тайминговый провал».

«У нас было очень сильное повышение показателей рождаемости в 2015—2016 годах, во многом это связано с ожидаемым завершением программы материнского капитала. Тогда мы имели отклонение от тренда — вверх!» — заявил эксперт.

После такого резкого повышения «провал» был неизбежен, уверен Архангельский. Дело в том, что относительно «тренда» демография ухудшилась не так сильно, как относительно достойных показателей 2015−2016 годов. Тем не менее снижение уровня жизни тоже могло внести свою лепту в падение рождаемости, признал он.

Ранее, 8 июня, первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко связал демографический провал с небольшим доходом семей.

Напомним, 6 июня замглавы российского правительства Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет увеличен.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве России заявили об увеличении материнского капитала

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Демографическая статистика
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