Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Власти Сирии амнистировали уклонившихся от военной службы граждан

Общество

Получили амнистию более 58 тыс. человек

Дамаск, 10 июня 2019, 13:00 — REGNUM  В Сирии прошла амнистия более 58 тыс. человек, уклонившихся от службы в армии. Об этом 10 июня заявил министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По словам министра, правительство Сирии продолжает работу по амнистированию лиц, уклонившихся от службы. Амнистия затрагивает в том числе беженцев и бывших членов незаконных военных формирований. Махлюф сообщил, что на данный момент амнистировано 58 тыс. 36 человек.

Он также добавил, что эти меры позволят вернуть в страну сирийских граждан.

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Амнистии и помилования
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