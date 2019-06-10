Гройсман: угроз в связи с утечкой химикатов в реку Рось нет

Киев, , 12:56 — REGNUM Угроз в связи с попаданием большого количества опасного ядохимиката в реку Рось в Винницкой области Украины нет. Такое заявление 10 июня сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя сложившуюся ситуацию.

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«Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет», — написал Гройсман в Facebook.

При этом он отметил необходимость «следовать инструкциям специальных служб».

«Они ведут постоянный мониторинг и оперативно реагируют», — заверил премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 июня в реку Рось в Винницкой области Украины попала тонна опасного ядохимиката «Нурал В», предназначенного для борьбы с насекомыми. Это произошло в результате аварии на территории Погребищенского района и падения с моста грузового микроавтобуса, перевозившего химикат. Отмечалось, что в районе ЧП погибла рыба и другие представители водной фауны. В акватории реки Рось в настоящее время запрещено купаться, ловить рыбу и пасти скот.

Кроме того, из-за инцидента в двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды. Работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тыс. жителей) и Умань (84 тыс. жителей), была приостановлена в 23:00 9 июня. Власти заверили, что запасов воды, поступающих в города из резервуаров, хватит на трое суток.

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