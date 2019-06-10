Понедельник, 10 Июня 2019 года
12:59:44 МСК

Полковник Захарченко доставлен в суд для оглашения приговора

Общество

Сторона обвинения просит поместить полковника в тюрьму строгого режима на 15,5 года

Москва, 10 июня 2019, 12:55 — REGNUM  Обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы для оглашения приговора. Об этом сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Зачитывать приговор начнут в ближайшее время. Дело полковника насчитывает более 30 томов.

Следствие установило, что Захарченко получил две взятки, а также препятствовал правосудию. Сторона обвинения просит поместить полковника в тюрьму строгого режима на 15,5 года и наказать штрафом около 500 млн рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишением всех званий и наград.

Читайте также: Полковник Захарченко рассказал об успешной борьбе с коррупцией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить