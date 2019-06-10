Полковник Захарченко доставлен в суд для оглашения приговора

Москва, , 12:55 — REGNUM Обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы для оглашения приговора. Об этом сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Зачитывать приговор начнут в ближайшее время. Дело полковника насчитывает более 30 томов.

Следствие установило, что Захарченко получил две взятки, а также препятствовал правосудию. Сторона обвинения просит поместить полковника в тюрьму строгого режима на 15,5 года и наказать штрафом около 500 млн рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишением всех званий и наград.

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