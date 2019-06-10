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В ОмГТУ запущен центр наблюдения за проведением ЕГЭ

Общество

Списать экзамен не получится

Омск, 10 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Ситуационный центр общественных наблюдателей за проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ) приступил к работе на базе Омского государственного технического университета (ОмГТУ), сообщает 10 июня пресс-служба вуза.

«За последние годы у нас выросло поколение выпускников, которые привыкли, что их везде «ждут» камеры — в магазинах, общественном транспорте и т.п. Ребята понимают, что все их движения видны, списать экзамен невозможно», — сообщила руководитель центра Элеонора Перистых.

Мониторинг проведения ЕГЭ осуществляют наблюдатели, которые ознакомились с нормативными правовыми и методическими документами и прошли специальную подготовку.

Добавим, сегодня в России проходит ЕГЭ по обществознанию. Заявления на участие в нем подали почти 350 тыс. человек. Свои результаты они узнают не позднее 25 июня. Основной период ЕГЭ завершится 1 июля.

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Единый государственный экзамен
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