Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила о краже важной улики

Мадрид, , 12:48 — REGNUM Обвинившая футболиста сборной Бразилии Неймара в изнасиловании модель Наджила Триндаде заявила о краже планшета с доказательствами вины игрока, сообщает 10 июня испанское издание AS.

По словам женщины, на планшете якобы есть видео, которое доказывает вину футболиста. Вместе с тем владельцы квартиры, откуда, по словам модели, украли планшет, отрицают факт воровства.

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Напомним, ранее сообщалось, что Триндаде познакомилась с футболистом в одной из соцсетей, после некоторого общения Неймар предложил ей встретиться в одном из престижных отелей Парижа, на что она согласилась.

По словам женщины, футболист приехал в отель «пьяным», они «соприкоснулись друг с другом, но в какой-то момент Неймар стал агрессивным и насильно вступил в половую связь против ее воли». Однако позже она изменила показания, заявив, что отношения с футболистом были по обоюдному согласию, однако Неймар применил к ней силу и избил ее.

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