Дело Голунова: а что думаете лично вы? Опрос ИА REGNUM

Москва, , 15:56 — REGNUM Дело журналиста Ивана Голунова практически сразу стало вопросом общественным: что стоит за его задержанием и чем оно закончится, обсуждает вся страна. А что думаете вы?

Считаете ли вы в принципе возможным, что этот журналист может быть замешан в распространении наркотиков? Что движет теми СМИ, которые вступились за него?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на уникальной платформе STIRVOX, которая позволяет читателю узнать не оторванное от живого человека мнение по важному для него вопросу, но и увидеть, кто он — высказывающийся, в каком регионе живет, сколько ему лет, какие у него политические предпочтения.