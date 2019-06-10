Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Дело Голунова: а что думаете лично вы? Опрос ИА REGNUM

Общество

Пока что журналиста Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест на срок до 7 августа. Тем временем резонанс вокруг связанной с ним истории становится всё сильнее

Дело Голунова: а что думаете лично вы? Опрос ИА REGNUM
skoth
Опрос

Москва, 10 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Дело журналиста Ивана Голунова практически сразу стало вопросом общественным: что стоит за его задержанием и чем оно закончится, обсуждает вся страна. А что думаете вы?

Считаете ли вы в принципе возможным, что этот журналист может быть замешан в распространении наркотиков? Что движет теми СМИ, которые вступились за него?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на уникальной платформе STIRVOX, которая позволяет читателю узнать не оторванное от живого человека мнение по важному для него вопросу, но и увидеть, кто он — высказывающийся, в каком регионе живет, сколько ему лет, какие у него политические предпочтения.

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Опросы ИА REGNUM
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