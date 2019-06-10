Тело убитого в Ленинградской области уроженца Дагестана собрали по частям

Всеволожск, Ленинградская область, , 12:46 — REGNUM Останки пропавшего уроженца Дагестана найдены следователями в Ленинградской области. Мужчина был убит, а после его тело расчленили и расфасовали по пакетам, пишет 10 июня «Фонтанка».

О пропаже убитого 41-летнего дагестанца в полицию заявил его брат, с которым тот проживал в Санкт-Петербурге. Последний раз родственника заявитель видел 20 мая, когда тот выходил из квартиры. С 5 июня поиски велись по делу об убийстве.

Накануне, утром 9 июня, чёрные пакеты с головой, руками и ногами мужчины обнаружили недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленинградской области. Спустя более трёх часов к находкам добавилось и туловище. Оно было упаковано в полиэтиленовую плёнку, завернуто в одеяло и брошено в поле в полукилометре от пересечения Новгородского проспекта и Шушарской дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 февраля 2019 года в Ивановской области был убит боец смешанных единоборств из Дагестана Ахмед Гасанов. Тело спортсмена с огнестрельными ранениями головы, туловища и конечностей было найдено в городе Тейково, возле одного из местных кафе-шашлычных. Спустя несколько дней был задержан предполагаемый убийца — 33-летний местный житель, у которого было изъято охотничье ружье.