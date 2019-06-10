В ПГНИУ подвели итоги сотрудничества с экспертами из Манчестера

Пермь, , 12:34 — REGNUM Итоги годового сотрудничества с преподавателями из Манчестерского столичного университета подвели на историко-политологическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает 10 июня пресс-служба вуза.

Совместная работа стала предметом обсуждения во время визита британских экспертов в Пермь. В ходе встреч учёные коснулись вопросов, связанных с особенностями и отличиями образования Великобритании и России, совместными летними школами и конференциями, а также возможностями создания сетевых программ обучения.

«В рамках взаимных визитов впервые на историко-политологическом факультете ПГНИУ были задействованы практически все направления подготовки. Это важный результат, и в дальнейшем мы будем только укреплять сотрудничество», — сообщил доктор исторических наук, доцент кафедры древней и новой истории России ПГНИУ Константин Шнейдер.

Также иностранные эксперты провели для студентов Пермского университета лекции, тьюториалы и круглые столы. Ответный визит состоялся в рамках академической мобильности Erasmus+. Это программа Европейского союза, направленная на поддержку сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, молодёжи и спорта.

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