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Британский принц Филипп празднует 98-летие

Общество

В Лондоне день рождения принца Филиппа отметят салютом

Лондон, 10 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, празднует сегодня, 10 июня, 98-й день рождения.

«Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливого 98-го дня рождения сегодня!» — говорится на странице британской королевской семьи в Twitter.

Отмечается, что в Лондоне день рождения принца Филиппа отметят салютом. Сам герцог Эдинбургский проведет этот день дома — в Сандрингемском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее принц Филипп сдал водительские права после ДТП. 17 января он попал в аварию неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Его Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем KIA и опрокинулся.

Принц не пострадал, а два человека в KIA получили травмы. Спустя несколько дней одна из пострадавших, Эмма Фэйрвезер, получила от принца письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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