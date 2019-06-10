Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Юго-западный участок Большого кольца метро Москвы готов на 80%

Общество

Участок строится с участием китайской корпорации

Москва, 10 июня 2019, 12:22 — REGNUM  В Москве на 80% готов юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил журналистам 10 июня вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что участок длиной 4,6 км строится с участием китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC).

«Здесь возводятся станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Работы идут по графику», — сказал Хуснуллин.

По его словам, метро улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре станции метро новой Некрасовской линии начали работу на юго-востоке Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин открыл в Москве четыре новые станции метро

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Строительство метрополитена
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