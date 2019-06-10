Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Утечка данных банковских клиентов: Роскомнадзор анализирует ситуацию

Общество

Ранее в интернете в открытом доступе оказались данные почти 900 тыс. граждан РФ

Москва, 10 июня 2019, 12:19 — REGNUM  Ситуацию с утечкой личных данных около 900 тыс. клиентов трех российских банков анализируют сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

По его словам, базы данных, вполне возможно, сформированы в результате фишинга.

«Тогда речь идет о действиях злоумышленников, и вопросом должны заниматься правоохранительные органы», — сказал Ампелонский.

Пресс-секретарь регулятора добавил, что если в отношении операторов персональных данных будут зафиксированы основания для проведения внеплановой проверки, то Роскомнадзор обратится за соответствующей санкцией в Генпрокуратуру.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в интернете в открытом доступе оказались данные почти 900 тыс. граждан РФ. Утечки данных о клиентах «ХКФ Банка», «Альфа-банка» и «ОТП Банка» были выявлены компанией DevicеLock.

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