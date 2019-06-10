В Руанде будущим учителям предлагают бесплатное университетское образование

Кигали, , 12:18 — REGNUM В попытке привлечь молодых людей к профессии учителя правительство Руанды объявило об отмене платы за обучение на специальность преподавателя в университетах страны. Кроме того, для тех учеников старших классов, которые заявят о своем намерении стать учителями, оплата за обучение в школе будет снижена вдвое, передает ВВС Africa.

В Совете по образованию Руанды (REB) заявили, что мера вступит в силу в следующем году.

Глава REB Ирене Ндаямбайе рассказала ВВС, что выпускники старших классов, которые захотят воспользоваться правом на бесплатные дипломы преподавателей, будут обязаны в течение трех лет после выпуска преподавать в начальной школе или детском саду.

Однако многие уверены, что предложение не будет пользоваться популярностью.

«Низкая зарплата учителя может стать помехой», — заявил выпускник старшей школы из города Кигали.

В недавнем времени власти повысили заработные платы учителей на 10%, тем не менее многие считают, что зарплаты учителей все еще слишком низкие.