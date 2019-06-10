На стенах рухнувшего в Магнитогорске дома изобразили облака и белых птиц

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:15 — REGNUM В Магнитогорске на стенах обрушившегося рано утром 31 декабря седьмого подъезда десятиэтажки изобразили облака и взмывающих в небо белых птиц. Таким образом увековечили память о людях, которые погибли в результате катастрофы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее власти рассматривали различные варианты увековечения памяти о погибших. среди прочего не исключался вариант с созданием памятника. Однако от него было решено отказаться. Жильцы поддержали нанесение граффити на стены дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и последовавшего обрушения погибли 39 человек. Среди них оказались шестеро детей.