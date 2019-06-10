Молодые семьи Путину: «Жилищная программа в Прикамье не работает»

Пермь, , 12:10 — REGNUM Молодые семьи Пермского края записали видеообращение к президенту России на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Пермяки просят помочь с дополнительным финансированием программы «Жильё для молодой семьи». Семьи пожаловались, что очередь в регионе движется медленно и члены семей не успевают получить выплату до 35-летнего возраста. Молодежь предложила увеличить возрастной ценз до 40 лет, сообщают СМИ.

«Мы, молодые семьи Пермского края, обращаемся к вам с наболевшей проблемой. В Пермском крае очень остро встал вопрос о блокировке и невыполнении властями программы «Жилье для молодой семьи». На данный момент в крае около 12 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья. Но на финансирование этой программы муниципалитеты и край выделяют крайне мало средств. В связи с этим многие семьи стоят в очереди по 10−11 лет, а потом их вычеркивают из программы по достижении возраста 36 лет», — отметили активисты.

Демографическую ситуацию с сокращением прироста населения молодые семьи напрямую связывают с проблемой доступного жилья для молодых семей.

Как отмечает Накануне.RU, в июне эту тему уже комментировал губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках «прямой линии» в instagram. Глава региона подчеркнул, что субъект РФ уже выделяет дополнительные средства, чтобы ускорить программу. В 2019 году 1179 молодых семей воспользуются выплатой. Дополнительно выделяют 150 млн рублей, что позволит дополнительно обеспечить выплатами 600 молодых семей. При верстке бюджета на 2020−2022 гг. планируется ежегодно обеспечивать специальной выплатой для приобретения жилья 2 тыс. молодых семей.

Напомним, на 20 июня запланирована «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС — или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.