Открывает работу второй в 2019 году конкурс президентских грантов

Москва, , 12:08 — REGNUM Фонд президентских грантов объявил о начале приёма заявок от некоммерческих организаций (НКО) на участие во втором конкурсе 2019 года. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба организации.

Заявки на культурные и социальные проекты от НКО будут приниматься с 10 июня по 31 июля 2019 года. Фонд рекомендует подать заявки на конкурс до 24 июля, чтобы у заявителей было больше времени на устранение ошибок в документах. Также уточняется, что заявки будут приниматься в электронном виде.

«Вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты. рф в разделе «Конкурсы», — говорится в пресс-релизе.

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