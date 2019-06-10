В Казахстане приступили к присвоению паспортов для осетровых рыб

Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM В Казахстане приступили к разработке генетических паспортов для рыб осетровых пород. Об этом сообщили 10 июня в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

Отмечается, что внедрение генетических паспортов направлено на изучение миграционных путей осетрового стада, а также определение уровня естественной и искусственной популяции.

Директор Атырауского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» Ерболат Кадимов добавил, что специалисты делают генетический паспорт на каждого пойманного производителя и на молодь.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в одном из жилых домов села Саин Шапагатов в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана полицейский обнаружили около 1 тонны рыбы осетровых пород, добытых незаконным путем.

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