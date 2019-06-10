ЮНИСЕФ: 765 миллионов детей в мире состоят в ранних браках

Банги, , 12:02 — REGNUM В недавно опубликованном докладе ЮНИСЕФ говорится, что ЦАР лидирует по количеству детских браков среди всех стран мира, в особенности по числу ранних браков среди юношей.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в ЦАР доля ранних браков среди населения составила 28%, за ней идет Никарагуа, где данный показатель составил 19%, и Мадагаскар — 13%.

В своем заявлении директор-исполнитель Детского фонда ООН Хенриетта Х. Фор подчеркнула, что «ранние браки отнимают у детей детство».

Согласно докладу, среди 2,2 миллиардов детей, проживающих на планете, 765 миллионов состоят в браках. Это означает, что каждый пятый человек в мире вступает в брак до 18 лет. При этом в ходе исследования было выявлено, что более 115 миллионов мальчиков по всему миру женятся в возрасте до 15 лет.

Кроме того, как отмечается в докладе, каждая пятая девочка в мире вступает в супружеские узы до наступления 18 лет. По сравнению с мальчиками, среди которых лишь каждый 30-й заключает брак в раннем возрасте.

ЮНИСЕФ требует от глав государств мира обеспечить исполнение данных ими обещаний и решить проблему ранних браков к 2030 году в соответствии с принятыми целями в области устойчивого развития.