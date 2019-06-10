Появились подробности дела руководства комитета по лесхозу Дагестана

Махачкала, , 11:56 — REGNUM Задержание и арест всего руководства комитета по лесному хозяйству Дагестана связано с ранее возбужденным уголовным делом против должностных лиц республиканского Росреестра и сотрудников филиала кадастровой палаты. Оба дела объединены в одно производство, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Следственного комитета региона.

Напомним, руководитель комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибег Гаджиев, все три его заместителя Абдула Муртазалиев, Велибек Ферзуллаев и Ибрагим Ибрагимов, а также сотрудники ведомства Рашид Гаджимурадов и Шамиль Багандов были задержаны 6 июня. Перед этим следователи провели обыски и выемку документов по месту их жительства и на рабочем месте.

По данным следствия, указанные лица в составе преступного сообщества имели непосредственное отношение к незаконному распоряжению землями, входящими в лесные и природоохранные зоны на территории республики. Земли отчуждались за денежные вознаграждения.

Решением Советского районного суда города Махачкалы все шестеро арестованы на два месяца. Обязанности главы комитета по лесному хозяйству Дагестана в настоящее время возложены на начальника отдела организации лесопользования и арендных отношений Салмана Низамудинова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело о незаконном отчуждении муниципальных и федеральных земельных участков, с которым и объединено расследование против руководства комитета по лесному хозяйству. В качестве подозреваемых и обвиняемых по нему проходят сотрудники и должностные лица дагестанского управления Росреестра, работники регионального филиала кадастровой палаты, бывшие чиновники мэрии Махачкалы и ряд гражданских лиц. Ущерб государству от действий предполагаемых участников преступного сообщества превысил 370 млн рублей.

По данному факту к настоящему моменту арестованы пять человек, в числе которых бывший и. о. руководителя управления Росреестра Дагестана Шамиль Гаджиев и экс-сотрудник мэрии Махачкалы, а ныне депутат республиканского парламента Фикрет Раджабов. Ещё пять человек, в том числе и экс-руководитель указанного управления Сафиюла Магомедов, объявлены в федеральный розыск. Обвинение им предъявлено заочно. По ходатайству следствия, у фигурантов дела ранее было арестовано имущество на 20 млрд рублей. Речь идёт о принадлежащих им 329 объектах недвижимости.

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