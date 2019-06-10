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Названа стоимость самых дорогих квартир в пяти городах России

Общество

Элитная квартира на самом берегу моря в центре Сочи продается за 290 млн рублей

Названа стоимость самых дорогих квартир в пяти городах России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Москва, 10 июня 2019, 11:37 — REGNUM  Самое дорогое жилье в столице Российской Федерации находится в гостиничном комплексе «Москва». Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Мир квартир», эксперты которого составили рейтинг самого дорогого вторичного жилье в пяти городах страны.

«Самая «центральная» квартира столицы … находится в гостинице «Москва», что стоит в Охотном ряду между Манежной и Театральной площадями», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте портала.

Отмечается, что апартаменты на четырнадцатом этаже, размер которых составляет 530 квадратных метров, оцениваются в 1,7 млрд рублей.

Самым дорогостоящим предложением в Санкт-Петербурге стала квартира за 680 млн рублей, расположенная в элитном клубном доме на набережной Кутузова. Площадь четырехкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом составляет почти 500 кв. метров.

Кроме того, элитная квартира на самом берегу моря в центре Сочи продается за 290 млн рублей, в Екатеринбурге предлагают приобрести роскошную квартиру за 150 млн рублей, а в Казани — за 139 млн рублей.

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